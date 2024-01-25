Хакерская атака: Укрпочта заявила о сбое в работе

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«В наших IT-системах произошел значительный технический сбой. Наши специалисты активно работают над устранением проблемы и восстановлением полноценной работы, но это может занять некоторое время», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отделениях есть возможность выдавать посылки и принимать платежи. Предоставление других услуг возобновится впоследствии.

Ранее СЕО «Укрпочты» Игорь Смилянский в телеграм-канале написал:

«Друзья, сегодня ночью произошла атака на информационную инфраструктуру партнеров. Поэтому наблюдаются сбои в нашей работе. Уже возобновлено принятие платежей по всей стране (96%), работа личного кабинета и API. Возможны небольшие задержки в доставке посылок, но делаем все, чтобы их минимизировать. Будем держать Вас в курсе по состоянию обновления. Спасибо за понимание!».

Напомним

Как писал «Минфин», газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» и ООО «Газораспределительные сети Украины» заявили о хакерской атаке на один из дата-центров. Из-за масштабной кибератаки сайты и колл-центр не работают.