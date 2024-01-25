АО «Укрпочта» предупреждает о значительном техническом сбое в работе своих ИТ-систем. Поэтому определенные услуги компании недоступны. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Хакерская атака: Укрпочта заявила о сбое в работе
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«В наших IT-системах произошел значительный технический сбой. Наши специалисты активно работают над устранением проблемы и восстановлением полноценной работы, но это может занять некоторое время», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в отделениях есть возможность выдавать посылки и принимать платежи. Предоставление других услуг возобновится впоследствии.
Ранее СЕО «Укрпочты» Игорь Смилянский в телеграм-канале написал:
«Друзья, сегодня ночью произошла атака на информационную инфраструктуру партнеров. Поэтому наблюдаются сбои в нашей работе. Уже возобновлено принятие платежей по всей стране (96%), работа личного кабинета и API. Возможны небольшие задержки в доставке посылок, но делаем все, чтобы их минимизировать. Будем держать Вас в курсе по состоянию обновления. Спасибо за понимание!».
Напомним
Как писал «Минфин», газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» и ООО «Газораспределительные сети Украины» заявили о хакерской атаке на один из дата-центров. Из-за масштабной кибератаки сайты и колл-центр не работают.
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