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25 января 2024, 12:20 Читати українською

Внутренним переселенцам продлили выплаты до марта. Что дальше

Всем категориям внутриперемещенных лиц продлят действующие условия социальных выплат до 1 марта этого года. Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире единого телемарафона, передает Укринформ.

Всем категориям внутриперемещенных лиц продлят действующие условия социальных выплат до 1 марта этого года.
Фото:depositphotos

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Как изменятся выплаты ВПЛ

«Учитывая определенные трудности внутренне перемещенных лиц, особенно в зимний период, например, найти работу, а также ряд дополнительных обстоятельств, которые могут осложнить для них переназначение помощи как для ВПЛ, мы совместно с правительством решили абсолютно всем категориям до 1 марта продлить существующие условия выплат», — отметила она.

По словам Жолнович, месяц продления таких выплат требует более 6 млрд грн. «Это достаточно значительная сумма, однако мы ее нашли в своих резервах и готовы будем всем гражданам в рамках закрытия зимнего периода полностью продлить выплаты на тех условиях, которые есть», — подчеркнула министр.

Читайте: Выплаты ВПЛ: с 1 ноября будут назначаться на семью

Она пояснила, что с 1 марта выплаты автоматически будут продлены внутренне перемещенным пенсионерам с низким доходом, у которых пенсия меньше 9444 гривен.

«То есть пенсионерам с высоким уровнем дохода, с высокими пенсиями помощь ВПЛ продолжаться не будет», — добавила глава Минсоцполитики.

«Мы также абсолютно автоматически продолжаем помощь для людей с инвалидностью первой и второй групп, детям с инвалидностью, а также для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки», — уточнила Жолнович.

В то же время будут продлены выплаты для внутренне перемещенных семей, которые трудоустроились в прошлом году, но имеют небольшой уровень дохода, то есть менее 9400 гривен на каждого члена семьи.

«Так же мы будем продолжать помощь тем людям, которые проживают на условно безопасных территориях, но их дети не ходят в садики из-за нехватки мест. Тогда мы будем считать, что мама не работает по независимым от нее обстоятельствам, ведь вынуждена осуществлять уход за своими детьми» «, — отметила министр.

По ее словам, правительство очень гибко подходит к каждой категории переселенцев, учитывает все обстоятельства, которые могут у них возникать.

«Вместе с тем подчеркиваем, что все, кто могут работать, должны работать, потому что нам нужно развивать экономику», — резюмировала Жолнович.

Источник: Минфин
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