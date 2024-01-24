Украина и Лондонская фондовая биржа будут сотрудничать в привлечении инвестиций

Министерство экономики Украины и Лондонская фондовая биржа (LSE) подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество по привлечению инвестиций в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Сотрудничество будет направлено на:

доступ украинского бизнеса к долгосрочному финансированию

развитие потенциала частного сектора в Украине

привлечение прямых иностранных инвестиций

«Этот меморандум является важным шагом в сотрудничестве Украины с одним из крупнейших финансовых центров мира», — заявила министр экономики Юлия Свириденко.

Лондонская фондовая биржа считается одной из крупнейших бирж Европы и мира. Она является домом для более чем 4000 компаний из более чем 80 стран.

К сотрудничеству по этому меморандуму присоединяется лоббистская группа TheCityUK.

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