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24 января 2024, 16:27 Читати українською

Украина и Лондонская фондовая биржа будут сотрудничать в привлечении инвестиций

Министерство экономики Украины и Лондонская фондовая биржа (LSE) подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество по привлечению инвестиций в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Министерство экономики Украины и Лондонская фондовая биржа (LSE) подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество по привлечению инвестиций в Украину.

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Сотрудничество будет направлено на:

  • доступ украинского бизнеса к долгосрочному финансированию
  • развитие потенциала частного сектора в Украине
  • привлечение прямых иностранных инвестиций

«Этот меморандум является важным шагом в сотрудничестве Украины с одним из крупнейших финансовых центров мира», — заявила министр экономики Юлия Свириденко.

Лондонская фондовая биржа считается одной из крупнейших бирж Европы и мира. Она является домом для более чем 4000 компаний из более чем 80 стран.

К сотрудничеству по этому меморандуму присоединяется лоббистская группа TheCityUK.

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Источник: Минфин
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