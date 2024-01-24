Министерство экономики Украины и Лондонская фондовая биржа (LSE) подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество по привлечению инвестиций в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Украина и Лондонская фондовая биржа будут сотрудничать в привлечении инвестиций
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Сотрудничество будет направлено на:
- доступ украинского бизнеса к долгосрочному финансированию
- развитие потенциала частного сектора в Украине
- привлечение прямых иностранных инвестиций
«Этот меморандум является важным шагом в сотрудничестве Украины с одним из крупнейших финансовых центров мира», — заявила министр экономики Юлия Свириденко.
Лондонская фондовая биржа считается одной из крупнейших бирж Европы и мира. Она является домом для более чем 4000 компаний из более чем 80 стран.
К сотрудничеству по этому меморандуму присоединяется лоббистская группа TheCityUK.
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Источник: Минфин
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