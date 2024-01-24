Tesla планирует в середине 2025 года начать производить доступный электрокар — Reuters

Tesla сообщила поставщикам, что хочет начать производство нового электромобиля для массового рынка под кодовым названием Redwood в середине 2025 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Новый электрокар — это компактный кроссовер. По словам двух источников, Tesla в прошлом году направила поставщикам «запросы на предложения» или приглашения к участию в торгах на модель «Redwood» и прогнозировала еженедельный объем производства в пределах 10 000 автомобилей.

Ожидается, что производство Redwood начнется в июне 2025 года.

Генеральный директор Tesla Илон Маск уже давно разжигает аппетиты поклонников и инвесторов к доступным электромобилям и самоуправляемым роботакси, которые, как ожидается, будут создаваться на более дешевых электромобильных платформах нового поколения.

Читайте также: Электромобиль впервые возглавил рейтинг самых популярных новых автомобилей в Европе

Эти модели, включая автомобиль начального уровня стоимостью $25 000, позволят ему конкурировать с более дешевыми бензиновыми авто и растущим количеством недорогих электромобилей, в том числе от китайского автопроизводителя BYD.

В последнем квартале 2023 года BYD опередил Tesla как самого лучшего в мире производителя электромобилей.

Сначала Маск пообещал совершить автомобиль стоимостью $25 000 в 2020 году, позже он отложил этот план, а затем возродил его. Самое дешевое предложение Tesla, седан Model 3, имеет первоначальную цену в США $38 990.