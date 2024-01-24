Tesla планирует в середине 2025 года начать производить доступный электрокар — Reuters

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 января 2024, 14:51 Читати українською

Tesla планирует в середине 2025 года начать производить доступный электрокар — Reuters

Tesla сообщила поставщикам, что хочет начать производство нового электромобиля для массового рынка под кодовым названием Redwood в середине 2025 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Tesla сообщила поставщикам, что хочет начать производство нового электромобиля для массового рынка под кодовым названием Redwood в середине 2025 года.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Новый электрокар — это компактный кроссовер. По словам двух источников, Tesla в прошлом году направила поставщикам «запросы на предложения» или приглашения к участию в торгах на модель «Redwood» и прогнозировала еженедельный объем производства в пределах 10 000 автомобилей.

Ожидается, что производство Redwood начнется в июне 2025 года.

Генеральный директор Tesla Илон Маск уже давно разжигает аппетиты поклонников и инвесторов к доступным электромобилям и самоуправляемым роботакси, которые, как ожидается, будут создаваться на более дешевых электромобильных платформах нового поколения.

Читайте также: Электромобиль впервые возглавил рейтинг самых популярных новых автомобилей в Европе

Эти модели, включая автомобиль начального уровня стоимостью $25 000, позволят ему конкурировать с более дешевыми бензиновыми авто и растущим количеством недорогих электромобилей, в том числе от китайского автопроизводителя BYD.

В последнем квартале 2023 года BYD опередил Tesla как самого лучшего в мире производителя электромобилей.

Сначала Маск пообещал совершить автомобиль стоимостью $25 000 в 2020 году, позже он отложил этот план, а затем возродил его. Самое дешевое предложение Tesla, седан Model 3, имеет первоначальную цену в США $38 990.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
JWT
JWT
24 января 2024, 16:37
#
А я планую почати ходити в спортзал з 2025р…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами