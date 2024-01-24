Кабмин возобновил запрет продажи топлива ниже стандарта «Евро-5»

Правительство Украины возобновило требования по качеству топлива не ниже экологического стандарта « Евро -5». Соответствующее решение было принято на заседании 23 января. Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Таким образом, с 24 января 2024 года в Украине запрещена продажа топлива стандартов «Евро-3» и «Евро-4».

Это решение было принято в рамках подготовки Украины к вступлению в Европейский Союз. Согласно требованиям ЕС, все страны-члены должны обеспечить продажу топлива не ниже стандарта «Евро-5» до 2025 года.

Напомним, что в марте 2022 года Кабмин разрешил оборот топлива экологического стандарта «Евро-3» и «Евро-4». Это было сделано для обеспечения нужд экономики государства в период действия военного положения.

В пояснительной записке к постановлению Кабмина говорится, что «на сегодняшний день налажены новые маршруты поставки нефтепродуктов, участниками рынка заключены долгосрочные контракты с европейскими производителями и международными трейдерами, ситуация на топливном рынке является стабильной. Удовлетворяются потребности экономики государства, ВСУ и других потребителей бензинами и дизельным топливом надлежащего качества и в требуемом объеме».

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