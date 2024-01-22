Сети АЗС продолжают снижать цены на автогаз

За выходные, с 19 по 22 января, средняя розничная цена на автогаз снизилась на 11 копеек, до 27,78 грн/л. Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Больше всего этот вид горючего сбросил на автозаправочных станциях сети «Рур груп» — на 1,5 грн — до 28 грн/л. Меньше всего — на 15 копеек — автогаз подешевел на станциях «БРСМ-Нефть», до 26,68 грн/л.

На автозаправочных станциях KLO, «Кворум», BVS и Green Wave этот вид горючего подешевел на 50 копеек.

На станциях ZOG и «Автотранс» цена снизилась на 1 грн и 80 копеек, до 27 грн/л и 27,18 грн/л соответственно. На 41 копейку подешевел автогаз в сети AMIC — до 27,25 грн/л.

Такие сети как VST, Авиас и Chipo снизили цены на 23−30 копеек.