Минфин привлек более 6 млрд на аукционе ОВГЗ

Министерство финансов 23 января привлекло более 6 миллиардов гривен на аукционе ОВГЗ. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Наибольшей популярностью среди гривневых бумаг пользовались облигации со сроком погашения 1,7 лет под 17,60%. Ставки по годовым долларовым ОВГЗ составляли 4,65% — именно этот лот принес в госбюджет больше всего средств. Облигаций в евро в этот раз не предлагали.

С начала года на аукционах ОВГЗ в госбюджет поступило 31,3 млрд. грн.

Читайте также: Банки в ноябре 2023 года выдали ипотечных кредитов на 1,5 миллиарда