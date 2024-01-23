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23 января 2024, 16:02 Читати українською

Банки в ноябре 2023 года выдали ипотечных кредитов на 1,5 миллиарда

Согласно данным ежемесячного опроса банков об ипотечных кредитах, объем предоставленных населению кредитов в ноябре по сравнению с октябрем вырос на 13,7%, а количество — на 13,4%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно данным ежемесячного опроса банков об ипотечных кредитах, объем предоставленных населению кредитов в ноябре по сравнению с октябрем вырос на 13,7%, а количество — на 13,4%.
Фото: НБУ

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Отмечается, что движителем ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы «єОселя».

О выдаче новой ипотеки в ноябре проинформировали 7 банков, кредитовавших приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в ноябре несколько снизилась — до 7,6% по сравнению с 7,8% в октябре.

Где больше всего банки выдали больше ипотечных кредитов

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в ноябре выдано в:

  • г. Киев и Киевской области — 441 договор на общую сумму 771,5 млн грн (52,8% от общего объема),
  • Львовской области (50 договоров на 90 млн грн),
  • Винницкой области (52 договора на 81,2 млн грн),
  • Ровенской области (46 договоров на 69,1 млн грн).

Опрос

В ходе опроса в декабре 2023 года ответы предоставили 33 банка с долей 95,8% от общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.

Источник: Минфин
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