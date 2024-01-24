Национальный банк Украины установил на 24 января 2024 официальный курс гривны к доллару на уровне 37,45 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем НБУ не изменил курс гривны.
НБУ установил официальный курс гривны на 24 января
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НБУ на 24 января установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 40,69 грн.
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Источник: Минфин
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