Официальный курс НБУ: Доллар подешевел на 7 копеек

Национальный банк Украины установил на 23 января 2024 официальный курс гривны на уровне 37,4521 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 7 копеек.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

НБУ на 23 января установил официальный курс евро на уровне 40,79 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатная мобильная программа, в которой доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.