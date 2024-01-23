НБУ будет следить за активными операциями кредитных должников

В Нацбанке утвердили новые правила отчетности для участников финансового рынка об активных операциях кредитных должников. Регулятор обязал банки и финучреждения докладывать о таких действиях, если совокупный долг по кредиту составляет 50 тыс. грн или больше. Об этом пишет пресс-служба НБУ.