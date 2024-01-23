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23 января 2024, 17:52 Читати українською

НБУ будет следить за активными операциями кредитных должников

В Нацбанке утвердили новые правила отчетности для участников финансового рынка об активных операциях кредитных должников. Регулятор обязал банки и финучреждения докладывать о таких действиях, если совокупный долг по кредиту составляет 50 тыс. грн или больше. Об этом пишет пресс-служба НБУ.

В Нацбанке утвердили новые правила отчетности для участников финансового рынка об активных операциях кредитных должников.

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Согласно утвержденным правилам, отчетность в Национальный банк об активных операциях должны подавать:

  • банки Украины;
  • финансовые компании, имеющие право предоставлять хотя бы одну из финансовых услуг, а именно: предоставление средств и банковских металлов в кредит, предоставление гарантий, факторинг, финансовый лизинг;
  • кредитные союзы

Речь идет об отчетности про активные операции должника, если общая сумма обязательств (совокупный объем долга) равна или превышает 50 000 грн (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте). Такая отчетность должна подаваться до полного прекращения обязательств этого должника.

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Источник: Минфин
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