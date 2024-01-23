Укргазбанк прекратил полномочия нового члена правления

Наблюдательный совет Укргазбанка 19 января 2024 отменил свое же решение от 28 декабря 2023 об избрании Любомира Пунчева членом правления Укргазбанка. Об этом говорится на сайте Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (SMIDA).

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Он был избран членом правления с 1 февраля 2024 года сроком на 5 лет. Однако это решение теперь утратило силу.

Любомир Пунчев, согласно заявлению Укргазбанка, не успел вступить в должность члена правления банка до момента отмены его назначения.

Сейчас на должность, которую планировали занять Любомиром Пунчевым, новый кандидат не избран.

Напомним

«Минфин» писал, что наблюдательный совет Укргазбанка 26 июля 2023 года назначил Пиотра Качмарека председателем правления Укргазбанка.