В Польше фиксируют рекордное количество банкротств

В прошлом году в Польше зафиксировали рекордное количество банкротств. Сокращение бизнеса наблюдается во всех отраслях, кроме сельского хозяйства. Об этом пишет Wprost.

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Рекордное количество банкротств

В статье, опирающейся на анализ страховой группы Coface, говорится, что в 2023 году в Польше стали банкротами 4701 компания, что на почти на 2 тысячи компаний больше, чем в 2022 году.

Большинство обанкротившихся компаний в прошлом году — малые и средние фирмы, зависящие от внешнего финансирования. Больше банкротств — в сфере транспорта.

Причины

Война в Украине — один из многих факторов, стоящих за увеличением количества банкротств.

На польский бизнес также негативно влияет падение внутреннего спроса из-за высокой инфляции, роста стоимости банковских кредитов и общего замедления деловой активности в стране.

Проблемы в экономике соседней Германии также негативно отражаются на работе польских компаний.

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