Казахская Kaspi провела IPO в США и привлекла $1 млрд

Финтех-гигант из Казахстана компания Kaspi привлекла $1 млрд во время IPO в США. Инвесторы продали 11,3 млн. американских депозитарных акций по $92 за штуку. Об этом пишет Bloomberg.

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Как отмечает издание, цена при размещении на бирже NASDAQ была со скидкой на 5,3% от уровня закрытия глобальных депозитарных расписок Kaspi.kz, торгующихся на Лондонской фондовой бирже. Kaspi.kz также котируется на Казахстанской фондовой бирже и на Международной бирже Астаны.

Kaspi.kz имеет рыночную стоимость около $18 млрд. Акции будут торговаться на NASDAQ Global Select Market под тикером KSPI. На момент написания новости стоимость акции составляет $95,97.

Группа Kaspi.kz, работающая в Казахстане, предлагает мобильное приложение Kaspi.kz Super App для потребителей с разнообразным спектром услуг, а также Kaspi Pay Super App для торговцев и предпринимателей. В конце прошлого года у потребительского приложения в среднем было 13,5 млн активных пользователей в месяц.

Компания заявила, что ее чистая прибыль составила $1,27 млрд при выручке в $2,83 млрд за девять месяцев.

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