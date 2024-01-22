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22 января 2024, 9:51 Читати українською

Рынок земли: Бизнес продал более 200 га земли после открытия рынка

С января 2024 года рынок земли был открыт для юридических лиц. Теперь компании имеют право официально покупать до 10 тысяч гектаров земли. Несмотря на ожидания, бизнес наоборот начал продавать землю, которая уже была в его собственности. Об этом говорится в сообщении Опендатабот.

С января 2024 года рынок земли был открыт для юридических лиц.
Фото:depositphotos

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Уже 207 гектаров земельных участков были проданы компаниями за первые две недели 2024 года.

В настоящее время Государственный земельный кадастр отслеживает 281 украинскую компанию, каждый из которых владеет земельными участками более 100 гектаров.

Какие компании в Украине владеют наибольшим количеством земли

Наибольшим количеством земли в Украине владеет агрофирма «Свитанок»: более 5 тысяч га. На втором месте — Дружковское рудоуправление: 3,3 тысячи га. Троицу замыкает «Землетрейд» — 3,1 тысячи га.

Читайте: В Украине открылся рынок земли для юрлиц

Из топ-10 компаний, владеющих самым большим количеством угодий в стране, только «Землетрейд» продала 20 гектаров с начала открытия рынка земли. Другие бизнесы никаких операций с землей пока не проводили.

Источник: Минфин
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