Цены на кофе сорта робуста (Robusta) значительно выросли на фоне конфликта в Красном море. Мартовский контракт на бирже ICE с начала года подорожал на 11,6% и на пике 16 января закрылся на уровне $3170 за тонну. А с начала ноября рост составил 36%. 19 января фьючерсы с поставкой в марте торговались на уровне $3084 за тонну.
Цены на кофе подскочили в январе на 11% на фоне конфликта в Красном море
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Как пишет Bloomberg, беспорядки в Красном море наносят ущерб судоходству и торговым потокам. Нападения хуситов на торговые суда в Красном море нарушили ключевой путь для экспорта кофе из Вьетнама, вынудив многих перевозчиков товаров выбирать более длинные маршруты.
В итоге покупатели начали избегать сделок с производителями Robusta из Вьетнама из-за растущих затрат на доставку и более длительного, чем обычно, времени в пути. Вместо этого они стремятся обеспечить больше поставок из Бразилии.
Bloomberg отмечает, что подорожание кофе в январе произошло после того, как глобальный дефицит уже привел к росту цен более чем на 60% в 2023 году на фоне засушливой погоды во Вьетнаме.
Ранее исторические максимумы обновила стоимость фьючерсов на какао. Росту спроса на какао-бобы, в том числе способствовал дефицит поставок, опасения по поводу падения производства какао в мире и снижение курса фунта по отношению к доллару, сообщал Reuters.
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Ожидается, что дефицит на рынке какао сохранится третий сезон подряд.
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