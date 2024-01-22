Цены на кофе подскочили в январе на 11% на фоне конфликта в Красном море

Bloomberg отмечает, что подорожание кофе в январе произошло после того, как глобальный дефицит уже привел к росту цен более чем на 60% в 2023 году на фоне засушливой погоды во Вьетнаме.

Ранее исторические максимумы обновила стоимость фьючерсов на какао. Росту спроса на какао-бобы, в том числе способствовал дефицит поставок, опасения по поводу падения производства какао в мире и снижение курса фунта по отношению к доллару, сообщал Reuters.

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Ожидается, что дефицит на рынке какао сохранится третий сезон подряд.