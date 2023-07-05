Фьючерсы на какао-бобы обогнали по доходности индекс NASDAQ Composite

Фьючерсы на какао-бобы стали одним из лучших классов активов для инвесторов в первом полугодии, пишет The Wall Street Journal.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах Как изменилась стоимость фьючерсов За январь — июнь они подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 32%. Для сравнения: индекс NASDAQ Composite прибавил меньше — 31,73%.

В лондонской компании Quanton Commodities, специализирующейся на торговле агропродукцией, рассказали, что рост цен негативно отразился на торговле какао-бобами. Покупатели отказываются от заказов или пытаются зафиксировать цену долгосрочными контрактами. Однако текущая ситуация делает их всё более осторожными. Мировой спрос

Ожидается, что в этом сезоне мировой спрос превысит производство на 142 тыс. тонн. При этом, согласно оценкам Международной организации по какао, запасы сократятся на 8% по сравнению с уровнем прошлого года и составят 1,6 млн. тонн, пишет WSJ. Росту цен будет способствовать и изменение погодных условий в Западной Африке.

Опасения насчет поставок какао-бобов усиливаются также из-за действий Евросоюза — покупателя более половины мирового объема какао-бобов, отмечает издание. ЕС запретила ввоз на свою территорию сельскохозяйственной продукции, которая была получена на территориях, где после 31 декабря 2020 год вырубали леса. Ранее на такие меры для увеличения урожая шли Кот-д'Ивуар и Гана, на долю которых приходится 60% от мирового производства какао-бобов.

Помимо какао-бобов, сильный рост в этом году показывают и фьючерсы на кофе сорта робуста. В прошлом месяце фьючерсы с поставкой в июне подорожали до максимума с момента запуска торгов кофейными контрактами 15 лет назад.