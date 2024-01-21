Amazon инвестирует $13,5 миллиарда в Японию на фоне бума ИИ

Подразделение облачных вычислений американской компании Amazon заявило, что инвестирует около 2 трлн иен ($13,5 млрд) в Японию для укрепления своей облачной инфраструктуры к 2027 году. Об этом сообщает Kyodo News.

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Средства будут использованы для расширения возможностей двух центров обработки данных, расположенных в Токио и Осаке. Новый план является дополнением к 1,51 трлн иен, инвестированным в Японию с 2011 по 2022 год.

Этот шаг стал толчком к использованию генеративного искусственного интеллекта (ИИ) среди японских компаний после стремительной популярности ChatGPT, чат-бота на основе ИИ, разработанного американской компанией OpenAI.

Среди технологичных компаний Японии NEC Corp. выпустила платформу генеративного искусственного интеллекта для корпоративных клиентов в июле прошлого года, в то время как Nippon Telegraph and Telephone Corp. заявила, что запустит генеративную платформу по ИИ для бизнеса в марте.

Amazon также запустил Amazon Q, сервис искусственного интеллекта для корпоративных клиентов, который может обобщать тексты и предлагать бизнес-консультации, используя их внутренние данные.

Напомним

«Минфин» писал, что Amazon увеличит свои инвестиции в Индию до $26 млрд к 2030 году, прибавив еще $6,5 млрд.