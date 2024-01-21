Жители освобожденных территорий получили денежную помощь более чем на 755 миллионов

Жителям деоккупированных территорий в 2022—2023 годах было выплачено денежное пособие на сумму 755,6 млн грн ($19 млн). Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Отмечается, что процесс выплат удалось наладить благодаря координации правительства и поддержке Международной организации по миграции и Обществу Красного Креста Украины.

В частности, средства поступали через Укрпочту людям, проживающим на освобожденных территориях Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

Так, от Международной организации по миграции в период с конца октября 2022 года по ноябрь 2023 года около 119 тысяч человек из этих регионов получили денежную помощь на общую сумму более 459,8 млн грн.

Общество Красного Креста Украины за этот период предоставило более 246 тысячам человек денежной помощи более чем на 295,7 млн грн.

Напомним

«Минфин» писал, что ООН обратилась к донорам с просьбой выделить $4,2 млрд в поддержку пострадавших от войны общин в Украине и украинских беженцев в течение 2024 года.