В Украине уже направили на пенсионные выплаты более 48 миллиардов — ПФУ

Пенсионный фонд Украины на 19 января направил на пенсионные выплаты 48,1 млрд грн. Об этом сообщает Правительственный портал.

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По состоянию на 19 января профинансировано:

на пенсионные выплаты — 48,1 млрд грн, в том числе через Укрпочту — 9 млрд грн, через уполномоченные банки — 39,1 млрд грн;

на выплату жилищных субсидий и льгот — 4681,4 млн грн;

на страховые выплаты — 1992,4 млн грн, в том числе на оплату больничных — 904,4 млн грн.

Также отмечается, что в январе предоставлено 749 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда.

Напомним

«Минфин» писал, что на начало 2024 года в Украине зафиксировано более 10 млн пенсионеров, 51% из них получают пенсии менее 4 000 грн.