Стартап по разработке ИИ Илона Маска получил инвестиции в размере $500 миллионов — Bloomberg

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 января 2024, 14:09 Читати українською

Стартап по разработке ИИ Илона Маска получил инвестиции в размере $500 миллионов — Bloomberg

Компания по разработке искусственного интеллекта (ИИ) xAI Илона Маска привлекла инвестиции в размере $500 млн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с переговорами. Однако Маск опровергает это сообщение.

Компания по разработке искусственного интеллекта (ИИ) xAI Илона Маска привлекла инвестиции в размере $500 млн.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Издание отметило, что xAI обсуждает оценку в $15−20 млрд, хотя условия могут измениться в ближайшие недели.

В ноябре Маск заявил, что инвесторы в акционерный капитал X (ранее Twitter) будут владеть 25% xAI.

Оценивают, что на практике это означает, что этим инвесторам предлагается инвестировать в xAI по меньшей мере 25% от вложенной ими суммы в X. Ожидается, что Маск и инвесторы окончательно согласуют условия в течение следующих нескольких недель.

Читайте также: Стартап JobCannon привлек $500 тыс инвестиций: сервис предоставляет услуги рекрутинга на основе ИИ

Кроме того, некоторые стороны рассчитывают получить вычислительные мощности в дополнение, а в некоторых случаях и вместо акций xAI.

Это было бы выгодно портфельным компаниям венчурных фирм, которым необходимо интенсивно обрабатывать данные для создания новых продуктов искусственного интеллекта.

Илон Маск опровергает информацию Bloomberg

Илон Маск прокомментировал сообщение издания и заявил, что это фейк.

«Это фейковые новости из Bloomberg», — написал он в X.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами