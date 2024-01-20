Стартап по разработке ИИ Илона Маска получил инвестиции в размере $500 миллионов — Bloomberg

Компания по разработке искусственного интеллекта (ИИ) xAI Илона Маска привлекла инвестиции в размере $500 млн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с переговорами. Однако Маск опровергает это сообщение.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Издание отметило, что xAI обсуждает оценку в $15−20 млрд, хотя условия могут измениться в ближайшие недели.

В ноябре Маск заявил, что инвесторы в акционерный капитал X (ранее Twitter) будут владеть 25% xAI.

Оценивают, что на практике это означает, что этим инвесторам предлагается инвестировать в xAI по меньшей мере 25% от вложенной ими суммы в X. Ожидается, что Маск и инвесторы окончательно согласуют условия в течение следующих нескольких недель.

Читайте также: Стартап JobCannon привлек $500 тыс инвестиций: сервис предоставляет услуги рекрутинга на основе ИИ

Кроме того, некоторые стороны рассчитывают получить вычислительные мощности в дополнение, а в некоторых случаях и вместо акций xAI.

Это было бы выгодно портфельным компаниям венчурных фирм, которым необходимо интенсивно обрабатывать данные для создания новых продуктов искусственного интеллекта.

Илон Маск опровергает информацию Bloomberg

Илон Маск прокомментировал сообщение издания и заявил, что это фейк.

«Это фейковые новости из Bloomberg», — написал он в X.