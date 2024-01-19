Эстония будет дополнительно выделять Украине на развитие по 14 миллионов евро в год

В дополнение к 0,25% своего внутреннего валового продукта, предназначенного для оказания военной помощи Украине, Эстония будет ежегодно выделять Киеву 14 млн евро в рамках сотрудничества в целях развития. Соответствующие показатели отмечены в государственной бюджетной стратегии. Об этом сообщает национальный вещатель ERR.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По словам вицеканцлера МИД Эстонии Марийн Ратник, из этой суммы на соответствующие цели будет выделено 12,8 млн евро Эстонскому центру сотрудничества в целях развития (ESTDEV), один миллион евро — на гуманитарную помощь Украине и 200 тыс. евро — в поддержку сотрудничества с Украиной эстонский бизнес.

В последнем случае речь идет преимущественно о налаживании деловых контактов с украинскими партнерами, говорится в сообщении.

Эту помощь будут выделять с учетом одобренной правительством в начале января долгосрочной стратегии Эстонии в сфере сотрудничества для развития, а также принципов и плана действий по восстановлению Украины.

По словам Ратник, правительство также уточнило те сферы, в которых выделяемые Эстонией средства могут быть наиболее полезными.

«Эти те сектора, (с проблемами в которых, — ред.) мы сами сталкивались в прошлом, поскольку мы сами исходили из того же общества, из которого пытается выбраться Украина: реформа системы образования, развитие системы здравоохранения, цифровые и кибернетические. решение», — сказала она.

Читайте также: Эстония выделила 80 миллионов евро на военную помощь Украине

С учетом начала переговоров о вступлении Украины в Е С Эстония также сможет поделиться с ней собственным опытом в этом процессе, а также в получении и использовании субсидий из фондов ЕС, добавила Ратник.

Она также подчеркнула, что послевоенные расходы по восстановлению Украины оценивают в 400 млрд евро, и такие деньги могут выделить только крупные доноры, как Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк.

«Все эти учреждения не реализуют проекты самостоятельно, а предлагают проектное финансирование, на которое можно подавать заявки», — пояснила Ратник, отметив, что в этом процессе смогут принять участие и эстонские компании.