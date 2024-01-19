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19 января 2024, 16:21 Читати українською

путин ищет заграницей недвижимость российской империи и СССР

Президент россии владимир путин издал распоряжение на выделение средств предприятию, которое будет заниматься поиском недвижимости, принадлежавшей россии за рубежом. Документ официально опубликован 18 января.

Президент россии владимир путин издал распоряжение на выделение средств предприятию, которое будет заниматься поиском недвижимости, принадлежавшей россии за рубежом.

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Согласно распоряжению, диктатор ищет имущество россии, принадлежавшее ей включая периоды СССР и российской империи. В документе говорится о поиске и юридической защите недвижимости.

Субсидия на указанные цели будет направлена в Предприятие по управлению собственностью за границей, являющееся частью управления делами президента россии.

Читайте также: Белый Дом поддерживает конфискацию $300 млрд замороженных российских активов в пользу Украины — Bloomberg

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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mantis05
mantis05
19 января 2024, 16:52
#
Оч интересно) напомню, что даже лёнин и сралин не взяли на себя юр ответственность как приемников РИ, потому что там долгов немерено висит, так что вот этот вот пук- означает полное непонимание ситуации пукеным
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Oleksii Ch
Oleksii Ch
19 января 2024, 16:54
#
Нехай та напівмертва худоба на Місяці пошукає власність кацапської імперіїї
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Dafxf4300
Dafxf4300
19 января 2024, 17:06
#
Хороший способ попилить бабло. Средства освоят, поиски закончатся, профит! Схемы везде одинаковые.
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Rubi0
Rubi0
19 января 2024, 17:25
#
Зря ерничаете, у нас же тоже такого имущества на самом деле хватает, была же история что спустя 25 лет вспомнили о том что украине принадлежит 30% порта во Вьетнами https://mtu.gov.ua/news/28423.html
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