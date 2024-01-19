Президент россии владимир путин издал распоряжение на выделение средств предприятию, которое будет заниматься поиском недвижимости, принадлежавшей россии за рубежом. Документ официально опубликован 18 января.
путин ищет заграницей недвижимость российской империи и СССР
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Согласно распоряжению, диктатор ищет имущество россии, принадлежавшее ей включая периоды СССР и российской империи. В документе говорится о поиске и юридической защите недвижимости.
Субсидия на указанные цели будет направлена в Предприятие по управлению собственностью за границей, являющееся частью управления делами президента россии.
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Источник: Минфин
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