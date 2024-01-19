путин ищет заграницей недвижимость российской империи и СССР

Президент россии владимир путин издал распоряжение на выделение средств предприятию, которое будет заниматься поиском недвижимости, принадлежавшей россии за рубежом. Документ официально опубликован 18 января.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Согласно распоряжению, диктатор ищет имущество россии, принадлежавшее ей включая периоды СССР и российской империи. В документе говорится о поиске и юридической защите недвижимости.

Субсидия на указанные цели будет направлена в Предприятие по управлению собственностью за границей, являющееся частью управления делами президента россии.

Читайте также: Белый Дом поддерживает конфискацию $300 млрд замороженных российских активов в пользу Украины — Bloomberg