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11 января 2024, 11:51 Читати українською

Белый Дом поддерживает конфискацию $300 млрд замороженных российских активов в пользу Украины — Bloomberg

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает законопроект, который позволит ей конфисковать около $300 млрд. замороженных российских активов, чтобы предоставить их на восстановление Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на меморандум Совета нацбезопасности в комитет Сената по иностранным делам.

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает законопроект, который позволит ей конфисковать около $300 млрд.
Фото: wikipedia.org

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«Законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины», — говорится в меморандуме Совета нацбезопасности — одном из трех таких сообщений, с которыми ознакомилось издание.

По словам Bloomberg, Байден поддерживает ответный шаг на фоне блокирования республиканцами в Конгрессе выделения Украине более $60 млрд финансирования, частично из-за опасений, что Вашингтон несет слишком большое финансовое бремя.

Отмечается, что Белый дом пытается уравновесить это с беспокойством, что такой шаг может запятнать репутацию финансовой системы США и спровоцировать бегство от доллара.

Администрация Байдена также хочет согласовать этот шаг с союзниками по Большой семерке (G7), особенно в Европе, где хранится около $200 млрд замороженных российских активов и где поддержка конфискации, особенно в одностороннем порядке, была прохладной.

Читайте также: ЕС изучает передачу Украине 15 миллиардов евро доходов от замороженных российских активов — FT

По словам чиновника Белого дома, Совет нацбезопасности поддерживает это мероприятие как часть ряда инструментов, которые США рассматривают для того, чтобы заставить россию заплатить за ущерб, нанесенный войной. По оценкам Всемирного банка, восстановление Украины может стоить около $411 млрд.

Ожидается, что эта тема будет поднята на встрече лидеров G7 в годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину в следующем месяце, сообщил Bloomberg источник, пожелавший остаться неизвестным.

Напомним

По данным минфина рф, из-за западных санкций россия потеряла доступ почти к половине золотовалютных резервов — около $300 млрд с примерно $640 млрд.

Источник: Минфин
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