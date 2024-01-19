BlackRock первая привлекла $1 млрд инвестиций после запуска биткоин-ETF

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Такой результат компания достигла за 4 торговых дня, после того как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила 11 заявок на биткоин-ETF от разных компаний.

С момента запуска спотовых биржевых фондов BlackRock и Fidelity получили самый большой приток инвесторов.

По данным JPMorgan, по состоянию на 17 января BlackRock накопил активы в управлении на сумму $1,07 млрд, за ним следовал Fidelity — $874,6 млн. Девять недавно запущенных ETF привлекли $2,90 млрд инвестиций за первые четыре дня торгов.

В то же время Grayscale Bitcoin Trust, преобразованный из закрытого фонда в ETF, взимает самую высокую комиссию по сравнению с недавно запущенными ETF и за первые четыре дня стал свидетелем оттока $1,62 млрд.

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