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19 января 2024, 15:57 Читати українською

BlackRock первая привлекла $1 млрд инвестиций после запуска биткоин-ETF

Инвестиционный гигант BlackRock первым привлек $1 млрд инвестиций после запуска биткоин-ETF. Об этом сообщает Reuters.

Инвестиционный гигант BlackRock первым привлек $1 млрд инвестиций после запуска биткоин-ETF.

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Такой результат компания достигла за 4 торговых дня, после того как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила 11 заявок на биткоин-ETF от разных компаний.

С момента запуска спотовых биржевых фондов BlackRock и Fidelity получили самый большой приток инвесторов.

По данным JPMorgan, по состоянию на 17 января BlackRock накопил активы в управлении на сумму $1,07 млрд, за ним следовал Fidelity — $874,6 млн. Девять недавно запущенных ETF привлекли $2,90 млрд инвестиций за первые четыре дня торгов.

В то же время Grayscale Bitcoin Trust, преобразованный из закрытого фонда в ETF, взимает самую высокую комиссию по сравнению с недавно запущенными ETF и за первые четыре дня стал свидетелем оттока $1,62 млрд.

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Источник: Минфин
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