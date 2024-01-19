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19 января 2024, 13:55 Читати українською

Объем торгов на рынке криптовалюты за 2023 год превысил $36 триллионов

В прошлом году объемы торгов на крипторынке выросли до $36 триллионов. Общая капитализация рынка выросла на 108,1% с $829 млрд. до $1,72 трлн. Об этом свидетельствуют данные CoinGecko.

В прошлом году объемы торгов на крипторынке выросли до $36 триллионов.

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После крушения криптобиржи FTX в ноябре 2022 года настроения трейдеров значительно улучшились. На них не повлияли ни притеснения со стороны регуляторов, ни преследования крупнейшей биржи Binance.

В отчете компании отмечается, что такой ажиотаж на рынке вызвали надежды на одобрение биткоин-ETF, что, наконец, произошло в январе 2024 года.

В релизе пишут, что четвертый квартал 2023 года был особенно примечателен: за этот период объем торгов составил $10,3 трлн. Этот показатель вырос более чем на 53% по сравнению с $6,7 трлн. в третьем квартале. Средний дневной объем торгов в четвертом квартале 2023 года достиг $75,1 млрд — это на 92% больше, чем в предыдущем.

Однако общий дневной объем торгов за год составил почти $59 млрд, по-прежнему отставая от показателей 2022 более чем на 31%.

Динамика общей капитализации крипторынка за 2023 год / Источник: CoinGecko

Читайте также: Биткоин в моменте упал ниже $41 000, интерес к биткоину-ETF со стороны инвесторов: что нового на рынке

Источник: Минфин
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