Биткоин в моменте упал ниже $41 000, интерес к биткоин-ETF со стороны инвесторов: что нового на рынке

Цена биткоина на время падала ниже $41 000

18 января вечером и 19 января утром курс первой криптовалюты в моменте падал ниже отметки в $41 000. На момент написания новости цена биткоина составляет выше $41 200. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Напомним, 11 января курс биткоина вырос выше $48 900 на фоне старта торгов по спотовым ETF.

Также отметим, что падение курса биткоина повлияло на другие активы. Все из топ-10 активов по показателю капитализации находятся в «красной» зоне.

SEC отложила решение о спотовом Ethereum-ETF от Fidelity

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложила принятие решения по заявке Fidelity Investments на запуск спотового Ethereum-ETF.

Согласно заявлению, регулятор продлил период обсуждения на 45 дней, чтобы получить «достаточно времени для рассмотрения предлагаемого изменения правил и поднятых вопросов». Срок истечет 6 марта.

«Ethereum-ETF от Fidelity только что отложили. Полностью ожидаемо. По моему мнению, даты, которые действительно имеют значение, это конец мая», — заявил биржевой аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт.

Управляющая активами компания подала заявку на запуск Ethereum-фонда в ноябре 2023 года. Fidelity стала седьмым претендентом на запуск биржевого продукта на основе спотовой цены эфира.

Ряд экспертов, как и Сейффарт, считает, что решающим станет 23 мая, когда у SEC истечет окончательный срок одобрения или отклонения заявки от VanEck.

ЕС предварительно согласовал более строгие правила проверок для криптокомпаний

Европейский союз предварительно согласовал введение новых правил для криптовалютных компаний. Фирмы обяжут проводить комплексную проверку клиентов.

Согласно заявлению, Совет Е С и Европейский парламент достигли соглашения об основных пунктах нового AML-пакета законов. Он направлен на защиту граждан ЕС и финансовую систему объединения от отмывания денег и финансирование терроризма, говорится в документе.

Соглашение коснется большей части криптовалютных компаний. В случае ее принятия, игроков рынка цифровых активов обяжут проверять клиентов, если они проводят транзакции на сумму от 1 000 евро.

Кроме того, новые правила предусматривают внедрение мер по снижению рисков, связанных с некастодиальными криптокошельками.

Соглашение в ближайшем будущем будет передано на утверждение Европейскому парламенту. Если ее одобрят, то текст документа опубликуют в Официальном журнале ЕС, после чего правила официально вступят в силу.

BlackRock заявила об интересе к спотовому биткоин-ETF со стороны розничных инвесторов

Компания BlackRock заявила, что розничные инвесторы проявляют повышенный интерес к ее спотовому биткоину-ETF iShares Bitcoin Trust. Об этом сообщает Bloomberg.

Представители финансового гиганта отметили большой приток средств из разных источников. Глава BlackRock по продуктам iShares в США Рэйчел Агирре заявила, что спотовый биткоин-ETF интересен розничным и самостоятельным (self-directed) инвесторам.

Кроме этого, в руководстве компании указали на готовность вкладывать средства не только среди опытных трейдеров, но также со стороны новых клиентов. Многие участники рынка «присматриваются к этому классу активов», отметили в BlackRock.

Представители BlackRock заявили, что фирма сосредоточит усилия на финансовом образовании пользователей. По их словам, компания также обеспечит клиентам консультации по вопросам первой криптовалюты.