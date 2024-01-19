Конгресс США продолжил финансирование правительства, что может помочь возобновлению поддержки Украины

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 января 2024, 12:24 Читати українською

Конгресс США продолжил финансирование правительства, что может помочь возобновлению поддержки Украины

В Конгрессе США приняли законопроект о финансировании правительства до марта. Напряжение после этого немного спало и теперь конгрессмены могут вернуться к вопросу Украины. Об этом пишет Financial Times.

В Конгрессе США приняли законопроект о финансировании правительства до марта.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Утверждение законопроекта в Палате представителей последовало после того, как Сенат подавляющим большинством голосов одобрил документ ранее в четверг. Законопроект теперь будет направлен на подпись президенту Джо Байдену, согласно которому государственные расходы на нынешнем уровне для некоторых федеральных агентств будут продлены до 1 марта, другим — до 8 марта.

Лидеры Конгресса теперь надеются, что переговоры по дополнительному финансированию для Украины смогут возобновиться и будет найден компромисс.

Напомним, что республиканцы и демократы в Конгрессе несколько месяцев обсуждают запрос президента Джо Байдена о выделении миллиардов долларов помощи Украине и Израилю, а также на нужды безопасности США в Индо-Тихоокеанском регионе и международной гуманитарной помощи.

Республиканцы сначала настаивали на том, чтобы деньги, прежде всего, выделили на борьбу с миграцией на мексиканской границе, но теперь все чаще они ставят под сомнение дальнейшую помощь Украине вообще. Впрочем, Джо Байден уверен, что компромисс таки найдут.

Читайте также: Канцлер Германии анонсировал помощь Украине на 7 млрд евро

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
19 января 2024, 13:38
#
Новость из серии «Байден закончил обедать — теперь у него есть время вернуться к вопросу помощи Украине».

Сколько уже таких новостей было? Или процесс обсуждения прекращался? Ведь главная проблема — это как раз то, что во-первых не могут договориться по поводу границы (и пока что неизвестно удастся ли), во-вторых — на вполне справедливые вопросы Джонсона по поводу дальнейшей стратегии — нет конкретных ответов, а просто что-то абстрактное из серии «РФ угрожает всему миру».

Если это и есть «стратегия победы» — то шансов что такую помощь будут выделять регулярно не так много, а украинские политики как всегда потом обвинят Трампа, Орбана, республиканцев, кого угодно — но не себя и своих коррупционеров.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами