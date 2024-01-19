В Конгрессе США приняли законопроект о финансировании правительства до марта. Напряжение после этого немного спало и теперь конгрессмены могут вернуться к вопросу Украины. Об этом пишет Financial Times.
Конгресс США продолжил финансирование правительства, что может помочь возобновлению поддержки Украины
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Утверждение законопроекта в Палате представителей последовало после того, как Сенат подавляющим большинством голосов одобрил документ ранее в четверг. Законопроект теперь будет направлен на подпись президенту Джо Байдену, согласно которому государственные расходы на нынешнем уровне для некоторых федеральных агентств будут продлены до 1 марта, другим — до 8 марта.
Лидеры Конгресса теперь надеются, что переговоры по дополнительному финансированию для Украины смогут возобновиться и будет найден компромисс.
Напомним, что республиканцы и демократы в Конгрессе несколько месяцев обсуждают запрос президента Джо Байдена о выделении миллиардов долларов помощи Украине и Израилю, а также на нужды безопасности США в Индо-Тихоокеанском регионе и международной гуманитарной помощи.
Республиканцы сначала настаивали на том, чтобы деньги, прежде всего, выделили на борьбу с миграцией на мексиканской границе, но теперь все чаще они ставят под сомнение дальнейшую помощь Украине вообще. Впрочем, Джо Байден уверен, что компромисс таки найдут.
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Сколько уже таких новостей было? Или процесс обсуждения прекращался? Ведь главная проблема — это как раз то, что во-первых не могут договориться по поводу границы (и пока что неизвестно удастся ли), во-вторых — на вполне справедливые вопросы Джонсона по поводу дальнейшей стратегии — нет конкретных ответов, а просто что-то абстрактное из серии «РФ угрожает всему миру».
Если это и есть «стратегия победы» — то шансов что такую помощь будут выделять регулярно не так много, а украинские политики как всегда потом обвинят Трампа, Орбана, республиканцев, кого угодно — но не себя и своих коррупционеров.