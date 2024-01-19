В Офисе президента назвали новые сроки запуска Фонда развития Украины

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 января 2024, 11:47 Читати українською

В Офисе президента назвали новые сроки запуска Фонда развития Украины

Запуск Фонда развития Украины (UDF), создаваемого в сотрудничестве с инвесткомпанией BlackRock и инвестбанком JP Morgan, запланирован на первой половине текущего года, вероятно, ближе к Ukraine Recovery Conference-2024, которое состоится 11−12 июня в Берлине. Об этом заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил в ходе дискуссии в Украинском доме в Давосе, сообщает Интерфакс-Украина.

Запуск Фонда развития Украины (UDF), создаваемого в сотрудничестве с инвесткомпанией BlackRock и инвестбанком JP Morgan, запланирован на первой половине текущего года, вероятно, ближе к Ukraine Recovery Conference-2024, которое состоится 11−12 июня в Берлине.
Фото: НБУ

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«В настоящее время наш реалистичный тайминг — это до середины этого года», — заявил Шурма.

Он признал, что первоначально Фонд развития Украины планировали запустить во второй половине 2023 года, однако старт его работы отложили в связи с нехваткой начального капитала из-за отличия реальной ситуации на фронте от ожидаемой в то время.

«Мы говорим о полу миллиарде целевого капитала. Мы будем работать над ростом этой суммы. Цель — миллиард. Но я не знаю, может, до 2025 года расписание будет не такое», — отметил заместитель руководителя Офиса президента.

Он выразил надежду, что этот проект в сотрудничестве с частным сектором обеспечит привлечение нескольких миллиардов дополнительных инвестиций в Украину.

Напомним

Шурма на панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе заявил, что Украина активно работает над возобновлением авиасообщения из Киева и Львова.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Mr Bungle
Mr Bungle
19 января 2024, 12:44
#
В офисе президента появился свежий план!!!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает BobKickass и 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами