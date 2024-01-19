В Офисе президента назвали новые сроки запуска Фонда развития Украины

Запуск Фонда развития Украины (UDF), создаваемого в сотрудничестве с инвесткомпанией BlackRock и инвестбанком JP Morgan, запланирован на первой половине текущего года, вероятно, ближе к Ukraine Recovery Conference-2024, которое состоится 11−12 июня в Берлине. Об этом заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил в ходе дискуссии в Украинском доме в Давосе, сообщает Интерфакс-Украина.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«В настоящее время наш реалистичный тайминг — это до середины этого года», — заявил Шурма.

Он признал, что первоначально Фонд развития Украины планировали запустить во второй половине 2023 года, однако старт его работы отложили в связи с нехваткой начального капитала из-за отличия реальной ситуации на фронте от ожидаемой в то время.

«Мы говорим о полу миллиарде целевого капитала. Мы будем работать над ростом этой суммы. Цель — миллиард. Но я не знаю, может, до 2025 года расписание будет не такое», — отметил заместитель руководителя Офиса президента.

Он выразил надежду, что этот проект в сотрудничестве с частным сектором обеспечит привлечение нескольких миллиардов дополнительных инвестиций в Украину.

Напомним

Шурма на панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе заявил, что Украина активно работает над возобновлением авиасообщения из Киева и Львова.