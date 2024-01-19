Samsung представила новый смартфон на базе ИИ

Samsung представил серию Galaxy S24 с искусственным интеллектом. Самая дешевая модель стоит от 899 евро . Об этом пишет AIN.

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Устройства могут делать перевод телефонных звонков в реальном времени, расшифровывать голосовые сообщения, резюмировать статьи из интернета, исправлять почерк и использовать генеративный ИИ для заполнения частей фотографий.

Камеры телефонов также будут иметь функцию ИИ и оснащены сенсорами с инструментами для повышения четкости фотографий.

Купить новые модели Samsung серии Galaxy S24 в Украине можно с 7 февраля.

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