Samsung представил серию Galaxy S24 с искусственным интеллектом. Самая дешевая модель стоит от 899 евро. Об этом пишет AIN.
Samsung представила новый смартфон на базе ИИ
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Устройства могут делать перевод телефонных звонков в реальном времени, расшифровывать голосовые сообщения, резюмировать статьи из интернета, исправлять почерк и использовать генеративный ИИ для заполнения частей фотографий.
Камеры телефонов также будут иметь функцию ИИ и оснащены сенсорами с инструментами для повышения четкости фотографий.
Купить новые модели Samsung серии Galaxy S24 в Украине можно с 7 февраля.
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Источник: Минфин
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