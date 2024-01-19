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19 января 2024, 8:39 Читати українською

Косово окончательно переходит на евро

Косово окончательно отказывается от сербской валюты и переходит на евро. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на центральный банк частично признанного государства.

Косово окончательно отказывается от сербской валюты и переходит на евро.

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Переход на евро

Согласно решению регулятора, с 1 февраля в Косово запрещается использование сербского динара для оплаты наличными. Решение об окончательном переходе на евро было принято в конце года, а объявлено об этом 17 января.

«Другие валюты могут использоваться в Косово только как ценности для хранения в физической форме или на банковских счетах в валютах, для международных платежей в валютах, не являющихся евро, и для осуществления валютных операций», — говорится в сообщении.

Кроме того, обмен валюты в Косово можно было осуществлять только через учреждения, имеющие лицензию Центрального банка и предоставляющие такие услуги.

Банковский регулятор также предоставил исключительное право импортировать и экспортировать валюту и предоставлять ее только лицензированным учреждениям, предоставляющим финансовые услуги.

Предыстория

Косово в одностороннем порядке ввело евро в 2002 году, хотя не входит в еврозону или Европейский Союз. Однако, проживающее в его северных муниципалитетах сербское население пользуется сербскими динарами.

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Источник: Минфин
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