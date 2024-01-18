По программе «єОселя» в 2024 году планируют выдать 12 тысяч кредитов

В 2024 году в программе «єОселя» планируется расширить выбор жилья и выдать 12 тысяч кредитов . Об этом сообщила пресс-служба ЧАО «Укрфинжилло» по результатам круглого стола, организованного совместно с Независимой ассоциацией банков Украины.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Наша задача расширить условия программы и мы уже это сделали. Последние изменения в Постановление КМУ № 856 вступят в силу 26 января. Надо увеличивать выбор жилья, причем именно на „первичке“, чтобы программа больше работала именно на восстановление экономики государства», — сказал председатель правления компании Евгений Мецгер.

Читайте также: «Есселя»: только 15% заявок доходят до заключения кредитных сделок

Он добавил, что на 2024 год по программе «єОселя» планируется выдать около 12 тысяч кредитов, а также существенно увеличить долю клиентов на первичном рынке недвижимости и открыть больше возможностей для банков-партнеров.

Сейчас в пределах «єОселі» банками уже аккредитовано 55 многоквартирных домов от 18 застройщиков.