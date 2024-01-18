Доходы россии от экспорта нефти упали до полугодового минимума

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В ежемесячном отчете IEA отмечается, что три крупнейших мировых производителя заработали $14,4 млрд от продажи нефти и нефтепродуктов за рубеж в декабре, что почти на 9% меньше, чем в предыдущем месяце.

«Скидки на российскую нефть увеличились, а цены на нефть снизились», — говорится в сообщении.

Вследствие этого доходы упали, даже несмотря на то, что россия увеличила экспорт нефти за границу до 7,8 млн баррелей в день, что является самым высоким показателем с марта.

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Издание напоминает, что, пытаясь уменьшить поток нефтедолларов в российскую казну, которые россия использует для финансирования войны в Украине, не нарушая при этом текущие поставки нефти на мировой рынок, западные страны и их союзники ввели санкции против Кремля. В частности, G7 установила ограничения на продажу российской нефти на уровне $60 за баррель.