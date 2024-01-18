Трамп пообещал запретить создание CBDC, Binance сожгла более 2 млн токенов BNB: что нового на рынке

Дональд Трамп пообещал запретить создание CBDC

Американский политик Дональд Трамп сказал, что запретит создание цифровой валюты центрального банка (CBDC), если его снова изберут президентом США. Об этом сообщает Coindesk со ссылкой на его заявление, сделанное во время выступления в Нью-Гэмпшире.

«Как ваш президент я никогда не позволю создать цифровую валюту центрального банка. Это будет опасная угроза свободе, и я не позволю ей прийти в Америку. CBDC даст федеральному правительству абсолютный контроль над вашими деньгами. Они могут забрать ваши средства, а вы даже не узнаете, что их нет», — заявил Трамп.

Gemini получила лицензию поставщика услуг виртуальных активов во Франции

Криптовалютная биржа Gemini получила лицензию поставщика услуг виртуальных активов (VASP) во Франции. Компания готовится к выходу на криптовалютный рынок страны. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Лицензию выдало Управление по финансовым рынкам Франции (AMF). Завершение регистрации позволяет компании начать предоставлять услуги для институциональных и розничных клиентов.

В Gemini заявили, что платформа начнет работу на территории Франции в ближайшие недели. После запуска сервисов местные клиенты получат доступ к более чем 70 активам на сайте и в мобильном приложении компании.

Биржа также предоставит пользователям возможность использовать высокопроизводительную платформу ActiveTrader. К тому же, институциональные клиенты получат доступ к электронному решению для внебиржевой торговли Gemini eOTC.

Представители биржи отметили, что в декабре 2023 года объем спотовых торгов на платформе составил $1,58 млрд. Это на 26,4% больше, чем в предыдущем месяце.

Binance сожгла более 2 млн токенов BNB на $636 миллионов

В среду, 17 января, криптовалютная биржа Binance провела 26 ежеквартального сжигания токенов BNB. В результате она вывела из обращения 2 141 487 BNB на общую сумму примерно $636 млн на момент написания.

Согласно сообщению в блоге, процедуру сжигания проводили в рамках программ Pioneer Burn и Auto-Burn. Отметим, компания планирует сжечь 50% общего предложения монет, чтобы достичь объема 100 млн BNB.

Напомним, в декабре 2021 года Binance внедрила механизм автоматического сжигания BNB. Его задача — поддерживать дефляционный характер актива путем ликвидации «излишков» предложения токена.

По данным портала BNBBurn, в следующий раз криптобиржа сожжет около 2,02 млн токенов BNB. На момент написания актив торгуется около $313, согласно TradingView. За последние 30 дней курс BNB вырос более чем на 30%.

Трейдер заработал $1 миллион на мем-токене благодаря Илону Маску

Неизвестный пользователь заработал $1 млн на токене TROLL. Об этом сообщили аналитики Lookonchain.

9 января Илон Маск сменил подпись в своем X-аккаунте на «(CTO) Chief Troll Officer» (Главный тролль). Заметив это, трейдер вывел 4,313 ETH ($10 113) из Binance и потратил 4,3 ETH на покупку 19,37 трлн. TROLL.

Затем пользователь продал 9,37 трлн. TROLL за 5,318 ETH ($12 467), чтобы вернуть стоимость.

Цена оставшихся на его балансе монет тогда составляла $295. Однако в течение десяти дней котировка токена выросла более чем на 30 000%. В настоящее время он владеет 10 трлн TROLL на сумму $1,03 млн.