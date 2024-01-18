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18 января 2024, 10:44 Читати українською

В monobank озвучили убыток с начала полномасштабной войны

Общий финансовый убыток monobank с начала полномасштабного вторжения россии в Украину составляет 4,25 млрд грн, или $112 млн. Об этом рассказали в интервью The Kyiv Independent совладельцы банка Олег Гороховский и Михаил Рогальский, пишет АIN.UA.

Общий финансовый ущерб monobank с начала полномасштабного вторжения россии в Украину составляет 4,25 млрд грн, или $112 млн.
Фото:depositphotos

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Финансовый ущерб

  • Сформировали дополнительный резерв в размере 3,47 млрд грн. ($92 млн).
  • Занизили проценты по кредитам на 780 млн грн ($21 млн).

Обнадеживающие цифры

  • Не уволили ни одного сотрудника и не снизили зарплату.
  • Увеличили количество сотрудников с 2611 по 2741 (с начала полномасштабного вторжения).
  • Увеличение количества клиентов: по состоянию на 1 января 2022 года было 6,77 млн ​​активных клиентов, сейчас почти — 8 млн.

Читайте: «Гроші на Базу»: monobank запустил новый сервис

Несмотря на трудности, компания

  • Способствовала перечислению почти $1 млрд на нужды Вооруженных сил с начала вторжения.

  • Инвестировала в инфраструктуру, строя дата-центры в Киеве, Львове и Польше.
  • Развернула ИТ-системы в облаке Amazon для обеспечения непрерывности работы.
  • Приобрела финтех-стартап и увеличила количество сотрудников.

Украинцы не просто пользуются monobank, но активно осуществляют через него благотворительные взносы. В первый год полномасштабного вторжения украинцы задонатили из-за monobank 8,5 млрд грн ($224 млн), а в 2023 году эта цифра выросла до 27,4 млрд грн ($721 млн). Количество людей, сделавших пожертвования, возросло с 3 млн в 2022 году до 5,4 млн в 2023 году.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что monobank создал новый инструмент для монетизации творчества, в том числе стримеров — База от monobank.

Источник: Минфин
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