Гетманцев назвал, какие продукты больше всего подорожали и подешевели в прошлом году

Наибольшее подорожание в 2023 году на товары и услуги из потребительской корзины коснулось картофеля, яблок, услуг детских садов, активно подешевели гречка, морковь и подсолнечное масло. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в телеграм-канале.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменились цены

«В прошлом году динамика цен на товары и услуги из потребительской корзины была очень разнонаправленной», — написал Гетманцев.

Он привел данные с декабря 2022 года по декабрь 2023 года. Топ-10 позиций, которые подешевели в цене:

гречиха (-59,2%);

лук (-50,7%);

морковь (-48,9%);

подсолнечное масло (-15,2%);

рис (-13,9%);

капуста (-13,6%);

ячменная крупа (-10,1%);

десяток яиц (-9,4%);

пшеничная крупа (-9,2%);

макароны (-6,5%).

Топ-10 позиций, которые подорожали:

картофель (+64,5%);

яблоки (+35,4%);

услуги детских садов (+28,1%);

детские молочные смеси (+24,9%);

личное страхование транспорта (+20,6%);

жаропонижающие и обезболивающие препараты (+21%);

антибиотики отечественные (+20,6%);

говядина (+19,9%);

стоматологические услуги (+19%);

филе куриное (+17,7%).

«Падение цен на гречку более чем вдвое объясняется существенным увеличением ее предложения. По данным Института аграрной политики, по этой с/х культуре в 2023 году площадь посевов выросла на 15%, а валовой сбор на 40%. Впрочем, что хорошо для потребителя — не всегда идет в плюс для аграриев, выращивание гречихи для которых в прошлом году было убыточным», — отметил Гетманцев.

Читайте: Как изменились цены на продукты за последний год. Данные Госстата

Он предположил, что в этом году будет обратная тенденция по ценам на гречку из-за уменьшения ее посевов.

«Что касается картофеля, то там многие факторы сыграли „в плюс“ к цене в течение года: сокращение предложения, низкое качество посадочного материала и урожая, недостаточность мощностей для хранения. Рост цен на картофель продолжается и в 2024 году. По оценкам профильных специалистов, цены на ее сейчас находятся на исторически рекордных уровнях, обусловливая текущую целесообразность наращивания ее импорта из соседних стран ЕС», — также добавил Гетманцев.

Напомним

Ранее Минфин писал, что средние цены на продукты питания в Украине в декабре 2023 года по сравнению с концом 2022 года выросли на 4,0%. По данным Госстата, продуктовая инфляция значительно замедлилась во второй половине года. Однако в среднем за год цены на продукты были на 14,7% выше, чем в 2022 году.