Наибольшее подорожание в 2023 году на товары и услуги из потребительской корзины коснулось картофеля, яблок, услуг детских садов, активно подешевели гречка, морковь и подсолнечное масло. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в телеграм-канале.
Гетманцев назвал, какие продукты больше всего подорожали и подешевели в прошлом году
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Как изменились цены
«В прошлом году динамика цен на товары и услуги из потребительской корзины была очень разнонаправленной», — написал Гетманцев.
Он привел данные с декабря 2022 года по декабрь 2023 года. Топ-10 позиций, которые подешевели в цене:
- гречиха (-59,2%);
- лук (-50,7%);
- морковь (-48,9%);
- подсолнечное масло (-15,2%);
- рис (-13,9%);
- капуста (-13,6%);
- ячменная крупа (-10,1%);
- десяток яиц (-9,4%);
- пшеничная крупа (-9,2%);
- макароны (-6,5%).
Топ-10 позиций, которые подорожали:
- картофель (+64,5%);
- яблоки (+35,4%);
- услуги детских садов (+28,1%);
- детские молочные смеси (+24,9%);
- личное страхование транспорта (+20,6%);
- жаропонижающие и обезболивающие препараты (+21%);
- антибиотики отечественные (+20,6%);
- говядина (+19,9%);
- стоматологические услуги (+19%);
- филе куриное (+17,7%).
«Падение цен на гречку более чем вдвое объясняется существенным увеличением ее предложения. По данным Института аграрной политики, по этой с/х культуре в 2023 году площадь посевов выросла на 15%, а валовой сбор на 40%. Впрочем, что хорошо для потребителя — не всегда идет в плюс для аграриев, выращивание гречихи для которых в прошлом году было убыточным», — отметил Гетманцев.
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Он предположил, что в этом году будет обратная тенденция по ценам на гречку из-за уменьшения ее посевов.
«Что касается картофеля, то там многие факторы сыграли „в плюс“ к цене в течение года: сокращение предложения, низкое качество посадочного материала и урожая, недостаточность мощностей для хранения. Рост цен на картофель продолжается и в 2024 году. По оценкам профильных специалистов, цены на ее сейчас находятся на исторически рекордных уровнях, обусловливая текущую целесообразность наращивания ее импорта из соседних стран ЕС», — также добавил Гетманцев.
Напомним
Ранее Минфин писал, что средние цены на продукты питания в Украине в декабре 2023 года по сравнению с концом 2022 года выросли на 4,0%. По данным Госстата, продуктовая инфляция значительно замедлилась во второй половине года. Однако в среднем за год цены на продукты были на 14,7% выше, чем в 2022 году.
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