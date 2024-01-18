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18 января 2024, 8:36 Читати українською

Гетманцев назвал, какие продукты больше всего подорожали и подешевели в прошлом году

Наибольшее подорожание в 2023 году на товары и услуги из потребительской корзины коснулось картофеля, яблок, услуг детских садов, активно подешевели гречка, морковь и подсолнечное масло. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в телеграм-канале.

Наибольшее подорожание в 2023 году на товары и услуги из потребительской корзины коснулось картофеля, яблок, услуг детских садов, активно подешевели гречка, морковь и подсолнечное масло.
Фото:depositphotos

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Как изменились цены

«В прошлом году динамика цен на товары и услуги из потребительской корзины была очень разнонаправленной», — написал Гетманцев.

Он привел данные с декабря 2022 года по декабрь 2023 года. Топ-10 позиций, которые подешевели в цене:

  • гречиха (-59,2%);
  • лук (-50,7%);
  • морковь (-48,9%);
  • подсолнечное масло (-15,2%);
  • рис (-13,9%);
  • капуста (-13,6%);
  • ячменная крупа (-10,1%);
  • десяток яиц (-9,4%);
  • пшеничная крупа (-9,2%);
  • макароны (-6,5%).

Топ-10 позиций, которые подорожали:

  • картофель (+64,5%);
  • яблоки (+35,4%);
  • услуги детских садов (+28,1%);
  • детские молочные смеси (+24,9%);
  • личное страхование транспорта (+20,6%);
  • жаропонижающие и обезболивающие препараты (+21%);
  • антибиотики отечественные (+20,6%);
  • говядина (+19,9%);
  • стоматологические услуги (+19%);
  • филе куриное (+17,7%).

«Падение цен на гречку более чем вдвое объясняется существенным увеличением ее предложения. По данным Института аграрной политики, по этой с/х культуре в 2023 году площадь посевов выросла на 15%, а валовой сбор на 40%. Впрочем, что хорошо для потребителя — не всегда идет в плюс для аграриев, выращивание гречихи для которых в прошлом году было убыточным», — отметил Гетманцев.

Читайте: Как изменились цены на продукты за последний год. Данные Госстата

Он предположил, что в этом году будет обратная тенденция по ценам на гречку из-за уменьшения ее посевов.

«Что касается картофеля, то там многие факторы сыграли „в плюс“ к цене в течение года: сокращение предложения, низкое качество посадочного материала и урожая, недостаточность мощностей для хранения. Рост цен на картофель продолжается и в 2024 году. По оценкам профильных специалистов, цены на ее сейчас находятся на исторически рекордных уровнях, обусловливая текущую целесообразность наращивания ее импорта из соседних стран ЕС», — также добавил Гетманцев.

Напомним

Ранее Минфин писал, что средние цены на продукты питания в Украине в декабре 2023 года по сравнению с концом 2022 года выросли на 4,0%. По данным Госстата, продуктовая инфляция значительно замедлилась во второй половине года. Однако в среднем за год цены на продукты были на 14,7% выше, чем в 2022 году.

Источник: Минфин
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