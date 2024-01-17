Британский институт финансирования развития (British International Investment) инвестирует $25 млн, чтобы разблокировать украинский экспорт и импорт, включая жизненно важные поставки пищевых продуктов. Об этом сообщает в Х (ранее Twitter) Министерство иностранных дел по делам содружества и развития Великобритании.
Великобритания инвестирует $25 миллионов, чтобы разблокировать украинский экспорт и импорт
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«Великобритания помогает защитить долгосрочное будущее Украины», — говорится в сообщении.
Великобритания является helping safeguard Ukraine's long-term future. @BritishIntInv планирует invest $25 млн. в отставку Russian exports and imports, including vital food supplies.— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) January 17, 2024
We #StandWithUkraine 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/46GFvT7DZP
Источник: Минфин
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