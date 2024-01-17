Великобритания инвестирует $25 миллионов, чтобы разблокировать украинский экспорт и импорт

Британский институт финансирования развития (British International Investment) инвестирует $25 млн, чтобы разблокировать украинский экспорт и импорт, включая жизненно важные поставки пищевых продуктов. Об этом сообщает в Х (ранее Twitter) Министерство иностранных дел по делам содружества и развития Великобритании.