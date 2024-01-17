Правительство ввело ограничение площади уничтоженного жилья, для которого выплачивается компенсация

Кабинет Министров, согласно постановлению № 39 от 16 января, ввел изменения в процедуру предоставления компенсации за поврежденное и уничтоженное войной жилье. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Вводится, в частности, ограничение площади уничтоженного жилья, на которое выделяется компенсация, а именно — не более 150 кв. м для квартиры и не более 200 кв. м для дома усадебного типа, садового или дачного дома.

В Реестре поврежденного и уничтоженного имущества фиксируется площадь объекта разрушенного имущества, что превышает максимальные ограничения площади для подсчета компенсации.

«В дальнейшем площадь, по которой не была начислена компенсация, будет использована в случае подачи заявления на компенсацию за счет репараций или других источников, если такая компенсация будет предусмотрена нормативно-правовыми актами», — говорится в тексте постановления.

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По данным Минвосстановления, по состоянию на 17 января 2024 года уже 95 украинских семей оформили соглашения по покупке жилья с использованием жилищных сертификатов, выданных по программе компенсаций за разрушенное из-за войны жилье. В работе комиссий при органах местного самоуправления — более 8 тыс. заявок на компенсацию.

Напомним

С декабря 2023 года для украинцев, чье жилье было повреждено в результате боевых действий, появилась возможность получить помощь для проведения не только срочного ремонта (сумма компенсации — до 200 тыс. грн), но и капитального ремонта своих домов.

Максимальная сумма компенсации на этом этапе: 350 тыс. грн для восстановления квартиры и 500 тыс. грн для частного дома.