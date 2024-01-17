Украина нуждается в большей финансовой поддержке, чтобы не включать «печатный станок» — ЕБРР

Украине необходима большая финансовая и военная поддержка, чтобы Киев не прибегал к «печатанию денег» и сохранил экономику на плаву. Об этом заявила главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик в Давосе, сообщает The Guardian.

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В ходе интервью в Давосе Яворчик сказала, что экономическая ситуация в Украине была сложной, несмотря на рост ВВП на 5% в прошлом году.

«Большой риск заключается в том, что если деньги не поступят из-за границы, правительству (Украины, — ред.), возможно, придется прибегнуть к „печатному станку“. Правительство проделало очень хорошую работу по обеспечению макроэкономической стабильности. Нам нужно поддерживать Украину не только военно, но и из-за бюджетной поддержки», — отметила она.

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Инвестиции в Украину

Яворчик сказала, что ЕБРР планирует инвестировать в Украину от 7,5 до 15 млрд евро в течение следующих пяти лет, сосредотачиваясь на поддержке частного сектора.

По ее словам, существует «значительный риск», учитывая вероятность продолжения войны, экономического срыва.