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17 января 2024, 19:52 Читати українською

Украина нуждается в большей финансовой поддержке, чтобы не включать «печатный станок» — ЕБРР

Украине необходима большая финансовая и военная поддержка, чтобы Киев не прибегал к «печатанию денег» и сохранил экономику на плаву. Об этом заявила главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик в Давосе, сообщает The Guardian.

Украине необходима большая финансовая и военная поддержка, чтобы Киев не прибегал к «печатанию денег» и сохранил экономику на плаву.
Фото: agropolit.com

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В ходе интервью в Давосе Яворчик сказала, что экономическая ситуация в Украине была сложной, несмотря на рост ВВП на 5% в прошлом году.

«Большой риск заключается в том, что если деньги не поступят из-за границы, правительству (Украины, — ред.), возможно, придется прибегнуть к „печатному станку“. Правительство проделало очень хорошую работу по обеспечению макроэкономической стабильности. Нам нужно поддерживать Украину не только военно, но и из-за бюджетной поддержки», — отметила она.

Читайте также: Рост экономики Украины в 2023 году с высокой вероятностью превысил 5% — НБУ

Инвестиции в Украину

Яворчик сказала, что ЕБРР планирует инвестировать в Украину от 7,5 до 15 млрд евро в течение следующих пяти лет, сосредотачиваясь на поддержке частного сектора.

По ее словам, существует «значительный риск», учитывая вероятность продолжения войны, экономического срыва.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
stas12345
stas12345
17 января 2024, 20:07
#
Инвестиции как правило в Украину мощные: на соц выплаты, зарплаты и на защиту границы чтобы уклонисты не сбежали)
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0
TAN72
TAN72
17 января 2024, 20:11
#
Первый звонок про станок.
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