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17 января 2024, 19:39 Читати українською

Заработки украинцев в Польше растут

С 2019 года растет заработная плата как трудовых мигрантов, так и беженцев из Украины, в частности из-за повышения минимальной заработной платы. В 2023 году украинцы получали среднюю зарплату 3 000−4 000 злотых ($720−960). Об этом сообщает польское издание Money.

С 2019 года растет заработная плата как трудовых мигрантов, так и беженцев из Украины, в частности из-за повышения минимальной заработной платы.
Фото: freepik.com

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Отмечается, что почти половина (49%) беженцев и каждый пятый респондент по довоенной миграции задекларировали заработок ниже 3000 злотых ($720).

Средняя чистая зарплата, получаемая украинцами в Польше, составляет примерно 3,5 тысячи злотых ($840).

По данным Gremi Personal, украинские беженцы — преимущественно женщины и дети. Подавляющее большинство всех беженцев составляют женщины — 78% и мужчины — 22%. Треть из них — одинокие женщины без детей и партнеров. Женщины с детьми составляют 26% всех беженцев, а 12% — женщины, которые остаются с другими членами семьи.

Несмотря на непропорционально меньшее количество мужчин-беженцев из Украины, у них лучшая позиция на рынке труда. Большинство из них трудоустроены (71% против 61%) и только 15% мужчин безработны по сравнению с 27% женщин.

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Высококвалифицированные украинцы конкурируют с поляками

По данным Gremi Personal, довоенные мигранты в основном работали по профессиям, требовавшим квалификации, но не обязательно высшего образования (сварщики, токари, электричества и т. п.), тогда как беженцы имеют высшее образование — большинство из них выполняет простые работы, не требующие квалификации.

«Зарплаты украинских беженцев в Польше в основном зависят от повышения минимальной зарплаты в польской экономике и редко связаны с образованием, полученным в Украине, независимо от его уровня. Однако если высококвалифицированные украинцы хорошо знают польский язык, они могут конкурировать с поляками за вакантные должности», — объясняет Анна Джоболда из Gremi Personal.

Источник: Минфин
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