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17 января 2024, 15:49 Читати українською

В ЕС соглашение о 50 млрд евро для Украины согласуют через несколько недель — Politico

В Европейском союзе уверены, что соглашение о четырехлетнем пакете финансирования на 50 млрд евро для Украины будет принято, несмотря на угрозы Венгрии. Это может произойти в ближайшие несколько недель, сообщает Politico.

В Европейском союзе уверены, что соглашение о четырехлетнем пакете финансирования на 50 млрд евро для Украины будет принято, несмотря на угрозы Венгрии.
Фото: pixabay.com

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Несколько европейских дипломатов и чиновников в разговоре с изданием заявили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подходит к принятию компромисса по использованию денег из бюджета блока для помощи Украине. При этом соглашение, вероятно, не отвечает требованиям, выдвигаемым на декабрьском саммите лидеров ЕС.

Как отмечает Politico, ЕС и Венгрия ведут переговоры, чтобы прийти к соглашению до 1 февраля, когда состоится новый саммит лидеров европейских стран в Брюсселе.

«Хотя до сих пор нет согласия относительно того, какие уступки предложить Венгрии взамен и на что она может согласиться, ЕС теперь уверен, что соглашение может быть достигнуто в течение следующих нескольких недель, по словам дипломатов и официальных лиц, с которым говорило Politico на условиях анонимности из-за деликатного характер переговоров», — говорится в материале.

В Politico отметили, что в Брюсселе были готовы предложить Будапешту определенные уступки для достижения соглашения. Но большинство стран ЕС отклонило попытку Венгрии разделить транш для Украины на ежегодные пакеты. Это даст Орбану возможность ежегодно блокировать финансирование для Украины.

Официальный представитель ЕС отметил, что потенциальный компромисс может предусматривать возмещение Венгрии ее процентной ставки наличными после пандемии.

Европейская комиссия также рассматривает возможность введения «аварийного тормоза», позволяющего любой стране, выступающей против финансирования Украины, отложить выплаты и дискуссии на саммите лидеров ЕС.

В комментарии Politico два дипломата отметили, что повторное вето Будапешта побуждает столицы ЕС призвать к так называемой процедуре статьи 7, чтобы приостановить право голоса Венгрии в Евросовете.

Напомним

На саммите лидеров стран ЕС 14−15 декабря Венгрия заблокировала решение выделить Украине 50 млрд. евро на 2024−2027 годы.

Вопрос помощи Украине будет рассмотрен на саммите ЕС 1 февраля. Но венгерский премьер Орбан угрожает заблокировать его. Он требует уступок от ЕС в обмен на одобрение пакета.

Ранее «Минфин» писал, что, по данным Financial Times, Европейская комиссия готова уступить некоторые требования Венгрии, чтобы добиться выделения Украине 50 млрд евро.

Источник: Минфин
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