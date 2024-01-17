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17 января 2024, 14:06 Читати українською

Украина и Польша впервые провели аукционы по торговле электроэнергией на европейской платформе

Во вторник, 16 января, Украина и Польша провели первый совместный аукцион по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных интерконнекторов на европейской платформе Joint Allocation Platform. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Во вторник, 16 января, Украина и Польша провели первый совместный аукцион по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных интерконнекторов на европейской платформе Joint Allocation Platform.
Фото: pixabay.com

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Совместные суточные аукционы на импортном и экспортном направлении одновременно производит Укрэнерго и польский оператор PSE для польских и украинских участников.

Отмечается, что предложенная максимальная пропускная способность на импорт составила 425 МВт. Аукцион проводился на сутки поставки 18 января.

Аукцион на экспорт производился с нулевыми условиями из-за отсутствия доступной пропускной способности.

За доступ к пересечению соревновались европейские компании. В результате распределенная пропускная способность составила с 01:00 до 06:00 и с 22:00 до 24:00 — 425 МВт, на 21 час — 292 МВт, а с 07:00 по 20:00 час 0 МВт. Цена на передачу составила 0,02 евро за МВт, то есть всего за сутки — 82,34 евро.

По правилам аукциона украинский оператор системы передачи получит 50% от этой суммы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
17 января 2024, 14:59
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Згідно трендів Польща має перекрити мережу та вимагати заборони реєстрації енергокомпаній якщо власник з України
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