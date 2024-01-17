Hyundai продал завод в Китае за $225 миллионов

Китайское совместное предприятие Hyundai Motor Co. продало свой завод в Чунцине за 1,62 млрд юаней ($225 млн) — это менее половины от цены, которую просили, когда завод был выставлен на продажу в августе. Об этом сообщает Bloomberg.

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Завод продали китайской компании Chongqing Liangjiang District Yufu Industrial Park Construction Investment Ltd., финансируемой из муниципального бюджета.

В Hyundai объяснили, что продажа является частью усилий южнокорейского автопроизводителя по оптимизации деятельности в Китае.

Hyundai и Kia Corp. сталкиваются с тяжелыми решениями по поводу того, как они планируют работать в Китае, который, хотя и является крупнейшим автомобильным рынком в мире, в третьем квартале составил лишь 5% их продаж, поскольку они борются с быстрым переходом страны на электромобили.

Первоначально завод был выставлен на продажу за 3,68 млрд юаней в августе, а через два месяца цена была снижена до 2,58 млрд юаней. По словам представителей Hyundai, продажи были завершены в конце прошлого года.

Напомним

«Минфин» писал, что Hyundai продаст российский завод за символические 7 тысяч рублей ($77,67) с правом обратного выкупа.