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17 января 2024, 10:10 Читати українською

Binance запустила криптобиржу в Таиланде

Криптовалютная биржа Binance запустила полноценную операционную деятельность торговой и брокерской платформы в Таиланде. Об этом сообщает The Block со ссылкой на заявление компании.

Криптовалютная биржа Binance запустила полноценную операционную деятельность торговой и брокерской платформы в Таиланде.
Фото: binance.com

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Детали

После регистрации на Binance TH пользователи могут покупать и продавать криптоактивы с использованием местной валюты.

Локальная биржа управляется Gulf Binance — совместным предприятием биржи и холдинга Gulf Energy таиландского миллиардера Сарата Ратанавади.

Книга ордеров для оказания брокерских услуг интегрирована с Binance Казахстан.

Читайте: Binance закроет россиянам доступ к торгам

Глава Binance Ричард Тенг добавил, что биржа рассматривает Таиланд в качестве «ключевого игрока в глобальном ландшафте цифровых финансов».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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