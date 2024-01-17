Binance запустила криптобиржу в Таиланде

Криптовалютная биржа Binance запустила полноценную операционную деятельность торговой и брокерской платформы в Таиланде. Об этом сообщает The Block со ссылкой на заявление компании.

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Детали

После регистрации на Binance TH пользователи могут покупать и продавать криптоактивы с использованием местной валюты.

Локальная биржа управляется Gulf Binance — совместным предприятием биржи и холдинга Gulf Energy таиландского миллиардера Сарата Ратанавади.

Книга ордеров для оказания брокерских услуг интегрирована с Binance Казахстан.

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Глава Binance Ричард Тенг добавил, что биржа рассматривает Таиланд в качестве «ключевого игрока в глобальном ландшафте цифровых финансов».