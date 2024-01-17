МВД обновило вопросы для экзамена на получение водительского удостоверения

С 15 января в Украине обновили тесты в экзаменационных билетах для сдачи теоретического экзамена на получение водительского удостоверения. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

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Что изменилось

Отмечается, что изменения касаются механических транспортных средств, которые вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни, перевозки детей в автомобилях и т. д.

Как подчеркнули в Центре, каждый, кто готовится стать водителем, может самостоятельно овладеть теоретическим модулем, в том числе и Правилами дорожного движения. Проверить свои знания можно с помощью тестовых вопросов, которые входят в экзаменационные билеты и размещены в свободном доступе.

Теоретический экзамен по знаниям ПДД по-прежнему содержит 20 вопросов. Кандидат в водителе должен 20 минут дать ответы. Во время теста допускается 2 ошибки, если больше — экзамен не сдан.

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