С 15 января в Украине обновили тесты в экзаменационных билетах для сдачи теоретического экзамена на получение водительского удостоверения. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
МВД обновило вопросы для экзамена на получение водительского удостоверения
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Что изменилось
Отмечается, что изменения касаются механических транспортных средств, которые вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни, перевозки детей в автомобилях
Как подчеркнули в Центре, каждый, кто готовится стать водителем, может самостоятельно овладеть теоретическим модулем, в том числе и Правилами дорожного движения. Проверить свои знания можно с помощью тестовых вопросов, которые входят в экзаменационные билеты и размещены в свободном доступе.
Теоретический экзамен по знаниям ПДД по-прежнему содержит 20 вопросов. Кандидат в водителе должен 20 минут дать ответы. Во время теста допускается 2 ошибки, если больше — экзамен не сдан.
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Вопросы распределяются по следующему принципу: 10 — о правилах дорожного движения; 4 — из основ безопасности движения; 4 — об устройстве и эксплуатации транспортного средства соответствующей категории; 2 — о предоставлении первой домедицинской помощи.
Кандидат в водители имеет огромное количество попыток для сдачи теоретического экзамена. Следующая попытка возможна не ранее чем через 10 дней.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что украинские водители теперь могут онлайн заказать обмен водительского удостоверения с доставкой за пределы страны.
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