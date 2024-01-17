Правительство во время заседания 16 января приняло решение о выделении из резервного фонда государственного бюджета 792 млн грн на укрепление обороноспособности. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Из резервного фонда госбюджета выделили еще около 800 млн грн на оборонку
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На что потратят средства
«Эти дополнительные средства распределяются военными подразделениями на очень насущные нужды. На закупку боеприпасов, тепловизоров, дронов», — отметил глава правительства.
Премьер-министр отметил, что речь идет о дополнительном финансировании для каждой бригады (пропорционально оплаченному в декабре НДФЛ).
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Источник: Минфин
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