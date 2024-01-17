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17 января 2024, 8:17 Читати українською

Из резервного фонда госбюджета выделили еще около 800 млн грн на оборонку

Правительство во время заседания 16 января приняло решение о выделении из резервного фонда государственного бюджета 792 млн грн на укрепление обороноспособности. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство во время заседания 16 января приняло решение о выделении из резервного фонда государственного бюджета 792 млн грн на укрепление обороноспособности.
Фото:depositphotos

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На что потратят средства

«Эти дополнительные средства распределяются военными подразделениями на очень насущные нужды. На закупку боеприпасов, тепловизоров, дронов», — отметил глава правительства.

Премьер-министр отметил, что речь идет о дополнительном финансировании для каждой бригады (пропорционально оплаченному в декабре НДФЛ).

Читайте: Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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