Биткоины — это не совсем деньги и угрозы для доллара не представляют — глава МВФ

Кристалина Георгиева заявила, что криптовалюты являются классом активов, а не деньгами и потому вряд ли биткоин сможет вытеснить доллар . Об этом глава МВФ сообщила в интервью Yahoo Finance.

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Георгиева отметила, что между деньгами и активами обязательно следует проводить разницу.

«Криптовалюты могут быть обеспечены, тогда инвестиции в них более безопасны. Если в криптовалюте нет обеспечения, тогда вложения в них более рискованны. Но это не совсем деньги. Это больше похоже на фонд управления капиталом», — объяснила Георгиева.

Директор МВФ также не согласна с участниками отрасли, которые считают, что недавнее одобрение спотовых биржевых инвестиционных фондов (ETF) на биткоины в США будет способствовать массовому принятию первой криптовалюты.

Она также добавила, что не торопится конвертировать свои доллары в другую валюту. «Это не значит, что не следует диверсифицировать вложения. Но я бы не стала беспокоиться о том, что биткоин будет конкурировать с долларом», — добавила глава МВФ.

Напомним, что в Morgan Stanley пришли к выводу о том, что биткоин и цифровые валюты центробанков смогут дедолларизировать мир.