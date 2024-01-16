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16 января 2024, 18:54 Читати українською

Morgan Stanley: Биткоин и цифровые валюты центробанков смогут дедолларизовать мир

Аналитики корпорации Morgan Stanleyисследовали тенденции мирового рынка и пришли к выводу, что роль доллара США как краеугольного камня международной финансовой системы может быть пересмотрена.

Аналитики корпорации Morgan Stanleyисследовали тенденции мирового рынка и пришли к выводу, что роль доллара США как краеугольного камня международной финансовой системы может быть пересмотрена.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЭксперты Morgan Stanley аргументируют свой вывод доводом: рост интереса к цифровым активам, таким как биткоин, рост оборота стейблкоинов, а также реальные перспективы применения цифровых валют центральных банков (CBDC) в трансграничных расчетах меняют мир.
Фото:depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Эксперты Morgan Stanley аргументируют свой вывод доводом: рост интереса к цифровым активам, таким как биткоин, рост оборота стейблкоинов, а также реальные перспективы применения цифровых валют центральных банков (CBDC) в трансграничных расчетах меняют мир.

«Хотя эти инновации находятся все еще на стадии зарождения, они открывают возможности для подрыва гегемонии доллара. Макроинвесторам следует подумать о том, как эти цифровые активы с их уникальными характеристиками и растущим внедрением смогут изменить будущую динамику доллара, включая последствия для глобальной финансоврй стабильности и денежно-кредитной политики», — утверждают инвестбанкиры.

Руководитель отдела цифровых активов Morgan Stanley Эндрю Пил верит, что процесс дедолларизации мировой экономики может значительно ускориться благодаря запуску спотовых ETF на биткоин, поскольку еженедельный приток средств в эти новые продукты уже превышает миллиарды долларов.

Последние 15 лет наблюдается постоянный рост популярности BTC, и сейчас первой криптовалютой владеют более 106 млн человек во всем мире, напоминает Эндрю Пил.

Ранее аналитики Epiq Bankruptcy обратились к бизнесу с предупреждением: на фоне ухудшения мировой макрофинансовой ситуации и роста числа банкротств следует более внимательно относиться к использованию для выхода из кризиса таких инструментов хеджирования как криптовалюты.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Kharakternyk
Kharakternyk
16 января 2024, 19:06
#
Новий дивний світ звичайно планується без готівкового долара.
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AllexL
AllexL
16 января 2024, 19:22
#
Питання, де та що саме купувати за «Біткоїн та цифрові валюти» ?
Знову, в США? І в чому різниця?
Просто замість «багато долларів» у власників з США буде багато «Біткоїн та цифрові валюти»?

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