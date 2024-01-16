Маск намерен вдвое увеличить долю в Tesla

Илон Маск заявил, что ему будет неудобно участвовать в развитии искусственного интеллекта и робототехники в компании Tesla, если он не увеличит свою долю в производителе электромобилей почти вдвое.

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Что известно

Маск, считающийся самым богатым человеком в мире по версии Forbes, сообщил в своем посте на медиаплатформе X, что хотел бы получить около 25% голосующего контроля над Tesla.

Он добавил, что этот шаг, который почти вдвое увеличит его нынешние пакеты акций компании, позволит ему быть влиятельным, но не настолько, чтобы его нельзя было отменить. Маск отметил, что, если его доля не увеличится, он предпочтет создавать продукты вне Tesla.

Технологический магнат давно поддерживает разработку компанией Tesla программного обеспечения полного самообучения и прототипов человекоподобных роботов, хотя большая часть доходов компании по-прежнему приходится на автомобильные операции.

В настоящее время Маск владеет примерно 13% акций компании после того, как в 2022 году он продал часть своей доли, чтобы помочь профинансировать поглощение Twitter, который позже был переименован в X.