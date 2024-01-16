Правительство упростит процедуру получения средств по программе «єВідновлення»

Правительство 16 января примет постановление, усовершенствующее механизм реализации программы «єВідновлення». Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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«Сегодня принимаем постановление, которое совершенствует механизм реализации программы „єВідновлення“. Главная цель — устранить неудобства и разногласия, чтобы максимально упростить путь от подачи заявки до получения компенсации, покупки или строительства жилья», — заявил Шмыгаль.

Изменения

Предусматриваются, в частности, следующие изменения:

упрощение процедуры прекращения права собственности на уничтоженный объект;

улучшение взаимодействия министерств по обмену информацией;

наличие четкого алгоритма обжалования действий Комиссий;

обновление порядка начисления средств и их использование на строительство частного, садового или дачного дома.

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Программа «єВідновлення»

По словам Шмыгаля, более 35 тыс. украинских семей, чье имущество было повреждено, получили от государства выплаты на 3,2 млрд грн. Всего по этому компоненту программы более 67 тыс. заявок, больше всего из Харьковской, Киевской и Николаевской областей.

По второму компоненту программы — уничтоженное имущество — зарегистрировано 8,4 тысячи заявок.

«Сгенерировано более 2 тыс. жилищных сертификатов почти на 3,7 млрд грн. Более 540 сертификатов уже забронировано. Это значит, что их владельцы скоро приобретут свое жилье», — добавил он.

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Напомним

С декабря 2023 года для украинцев, чье жилье было повреждено в результате боевых действий, появилась возможность получить помощь для проведения не только срочного ремонта (сумма компенсации — до 200 тыс. грн), но и капитального ремонта своих домов.

Максимальная сумма компенсации на этом этапе: 350 тыс. грн для восстановления квартиры и 500 тыс. грн для частного дома.