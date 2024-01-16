Правительство упростит процедуру получения средств по программе «єВідновлення»

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 января 2024, 17:07 Читати українською

Правительство упростит процедуру получения средств по программе «єВідновлення»

Правительство 16 января примет постановление, усовершенствующее механизм реализации программы «єВідновлення». Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Правительство 16 января примет постановление, усовершенствующее механизм реализации программы «єВідновлення».
Фото: incentre.zp.ua

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Сегодня принимаем постановление, которое совершенствует механизм реализации программы „єВідновлення“. Главная цель — устранить неудобства и разногласия, чтобы максимально упростить путь от подачи заявки до получения компенсации, покупки или строительства жилья», — заявил Шмыгаль.

Изменения

Предусматриваются, в частности, следующие изменения:

  • упрощение процедуры прекращения права собственности на уничтоженный объект;
  • улучшение взаимодействия министерств по обмену информацией;
  • наличие четкого алгоритма обжалования действий Комиссий;
  • обновление порядка начисления средств и их использование на строительство частного, садового или дачного дома.

Читайте также: Шуляк рассказала, как украинцы незаконно пытаются получить компенсацию по программе «єВідновлення»

Программа «єВідновлення»

По словам Шмыгаля, более 35 тыс. украинских семей, чье имущество было повреждено, получили от государства выплаты на 3,2 млрд грн. Всего по этому компоненту программы более 67 тыс. заявок, больше всего из Харьковской, Киевской и Николаевской областей.

По второму компоненту программы — уничтоженное имущество — зарегистрировано 8,4 тысячи заявок.

«Сгенерировано более 2 тыс. жилищных сертификатов почти на 3,7 млрд грн. Более 540 сертификатов уже забронировано. Это значит, что их владельцы скоро приобретут свое жилье», — добавил он.

Читайте также: єВідновлення: где лучше открыть карту для выплат на восстановление жилья

Напомним

С декабря 2023 года для украинцев, чье жилье было повреждено в результате боевых действий, появилась возможность получить помощь для проведения не только срочного ремонта (сумма компенсации — до 200 тыс. грн), но и капитального ремонта своих домов.

Максимальная сумма компенсации на этом этапе: 350 тыс. грн для восстановления квартиры и 500 тыс. грн для частного дома.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами